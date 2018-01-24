CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 25. yılı dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "İleri görüşlü bir gazeteci, büyük bir vatansever ve onurlu bir insandı. Usta gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu, haince katledilişinin 25. yılında özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2018

GAFFAR OKKAN MESAJI

CHP lideri, 24 Ocak 2001'de öldürülen Gaffar Okkan'la ilgili olarak da "Gaffar Okan, canı pahasına terör ile mücadele eden gerçek bir halk kahramanıydı! Faili meçhul bir cinayete kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı saygıyla ve rahmetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2018

İSMAİL CEM MESAJI

Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile ilgili olarak "Türkiye’ye dış politikada itibar kazandıran başarılı bir devlet adamıydı. 11 yıl önce bugün aramızdan ayrılan eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem’i saygıyla ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2018

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