CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, "insan haklarının, demokrasinin, ifade ve medya özgürlüğünün gerilediği, yargı bağımsızlığının yok edildiği, gelir dağılımı adaletsizliğinin büyüdüğü, işsizliğin kökleştiği, yeni müdahalelerle eğitim sisteminin bir kördüğüme dönüştüğü, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, istismarın önlenemediği, Türkiye'nin komşuları ve müttefikleriyle sorunlarının arttığı, muasır medeniyet ülküsünden uzaklaşılan, terör belasından kurtulunamayan" bir yılı geride bıraktığını savundu.

Tüm bu sorunlara karşı 2017'nin öğrettiklerinin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adaletten sapmış bir iktidara karşı verdiğimiz hak, hukuk, adalet ve özgürlük mücadelesinde ne kadar haklı ve yalnız olmadığımızı gördük. Milletimizin, tek adam rejimine karşı 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumunda ortaya koyduğu 'Hayır' iradesi, demokrasiye bağlı büyük bir aile olduğumuzu bize gösterdi. Mühürsüz seçim yoluyla milletimizin 'Hayır' iradesi yok sayılarak, gayrimeşru bir anayasa oluşmuşsa da, sorunlarından arındırılmış demokratik parlamenter sistemi, demokrasiye duyduğumuz bağlılığın itici gücüyle yeniden kuracağız.

Yol arkadaşım, İstanbul milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun olmayan bir suçtan tutuklanıp, tek adam rejimi tarafından siyasi rehin alınmasının ardından başlattığımız Adalet Yürüyüşü’nün de bize yüklediği sorumluluk budur. Yürüyüşümüz, toplumumuzun tüm katmanlarına yerleşmiş 'Adalet' talebinin vücut bulduğu, ülkenin üstüne örtülmeye çalışılan korku örtüsünün yırtılıp atıldığı tarihi bir uyanıştır.

Adalet Yürüyüşü, parlamenter demokrasimizi korumak amacıyla 16 Nisan Referandumda 'Hayır' tercihinin altında buluşan farklılıkların 'Hak- Hukuk- Adalet' talebinde bir araya gelebildiğini, bir yol arkadaşlığı, dayanışması, birlikteliği sağlayabildiğini gösterdi. 'Senin gibi düşünmüyorum' diyenler, 'Bizim gibi düşünmüyor' diyenlerle günlerce süren büyük yürüyüşte el ele, kol kola, güler yüzleriyle, kahkahalarıyla, ağızlarında sadece 'Hak,Hukuk,Adalet' sloganı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında yol aldılar. Geride bıraktığımız 2017 yılının, 2018 yılına ve sonrasına taşıdığı anlam bu bir aradalığımızda ifade bulmaktadır. 2018, yaşanan tüm acılara rağmen 'Adalet' arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin, umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir."

"2018'i TÜM GAZETECİLER İÇİN BİR UMUT YILI KILACAĞIZ"

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu şahsında tüm tutuklu milletvekillerinin, eşlerine, çocuklarına olan özlemlerinin sona ereceğine inandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "KHK mağdurlarının sembolü Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, görevlerine dönüş talebiyle başlattıkları eylemlerinin, hepimizi mutlu kılacak bir sonuca ulaşması için gösterdiğimiz çabanın 2018 yılında da kararlılıkla süreceğini vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Her dönemde gazeteciliğini halkın haber alma özgürlüğüne duyduğu inançla yapan, gördüğü hakikati anlatma ısrarından vazgeçmeyen Sevgili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın şahsında, tüm tutuklu gazetecilerin eşlerine, çocuklarına ve hatta torunlarına 'Onlar çıkacak, yine yazacak' diyorum. Ahmet Şık’ın engellenen savunmasında vurguladığı 'Totaliter rejimlerin sahiplerinin, yargısının ve işbirlikçilerinin söylediğinin aksine gazetecilik suç değildir' değerlendirmesine atıfla, 2018 yılını tüm gazeteciler için bir umut yılı kılacağımızın sözünü veriyorum.

Bir kez daha bilinmesini isterim ki ülkemizin tüm çocuklarının ayrımcılığa uğramaksızın, özgür bireyler olarak huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye mümkündür. 'Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' kurmak mümkündür. İşsizliği yenmek mümkündür, sevgisizliği ortadan kaldırmak mümkündür. Başta FETÖ, PKK ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerini, akılcı politikalarla yok etmek mümkündür. Barışçıl, tutarlı bir dış politika mümkündür. Mahkemede, devlette, seçimde, geçimde, inançta, eğitimde, yaşamda, medyada adalet mümkündür. Ve inanıyoruz ki Türkiye’nin tüm bu temel sorunlarının çözümüne dair hedeflerimize, milletimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerini iletti, gazilere de şükranlarını sundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"2018’in ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum."

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