SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun AYM'ye yaptığı 'ifade özgürlüğünün ihlali' başvurusu reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AYM yaptığı başvuru reddedildi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı tazminat davası ile ilgili olarak AYM'ye başvurmuştu.

kemal kılıçdaroğlu

AYM