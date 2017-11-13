Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul'a 15 yıl hapis istemi

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin açılan davaya İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu ve ByLok kullandığı tespit edilen 7'si tutuklu 11 kişi hakkında "FETÖ üyesi" oldukları suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcı, 29 sanığı ise dosyasının ayrılarak yargılamanın ayrıca yürütülmesini talep etti. Gürsul ve 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemi, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

GÜRSUL'UN İFADESİ

Daha önceki duruşmada ifade veren Fatih Gürsul, ByLock kullanıcısı olduğu iddialarına ilişkin, "Türkiye'de internete erişim yasaklandığı bir zamanda VPN üzerinden internet kullandım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da başdanışmanıyım. Bu bilindiği için böyle bir yanlışlığın yapıldığını düşünüyorum. , İddianamenin 124'üncü sayfasında güncel olmamakla birlikte kırmızı seviyede kullanıcı olduğum yazıyor. Basından öğrendiğimiz kadar ile kırmızı seviyi yoğun kullanan anlamına geliyor ama aynı zamanda güncel olmamakla birlikte diye de yazılmış. Güncel olmamakla birlikte diyerek ne kast ediliyor. Bu ifade iddianamede bir tek benim için kullanılmış" demişti.