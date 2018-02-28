CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk TV'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu "Ben olumlu bakıyorum. Olabilir, ilkeler belirlenir, eğer bir birliktelik sağlanacaksa o ilkelerden yola çıkılarak yapılır. Türkiye'nin uzlaşmayla yeniden bir Anayasa yapması isteğimizi daha önce deklare ettik" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'nin ittifak teklifini eleştirerek, "Teknikten kaynaklanan ciddi eleştirilerimiz var. Onların giderilmesi lazım." dedi. CHP lideri, düzenlemenin bu haliyle geçmesi durumunda, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini de söyledi.

KARAMOLLAOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI OLUMLU BULDU

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Bu müspet açıklamalardan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum" dedi ve ileride temasın da olacağını ifade etti. Karamollaoğlu, iktidar ile de temasları olacaklarının altını çizdi.

Karamollaoğlu, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkelerinin kendilerinin temel ilkeleri olduğunu söyledi.

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