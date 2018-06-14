CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili tweet atan Danıştay üyesi hakim Aysel Demirel'e istifa çağrısında bulundu ve "Onurun varsa, onurlu bir insansan bir saat bile durmaz derhal istifa edersin. Etmezsen onursuz bir yargıçsın" dedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Akıncan Abadan'ın aktardığına göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer'de "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:
"81 MİLYON İÇİN ADALET"
Asla yalnız yürümemenin tek koşu var; Haklı olacaksınız. Halkın çıkarlarını her zaman savunduk. O mücadele soylu bir mücadeleydi. İnsanı insan yapan kavram adalet. Eğer bir topluma adaleti unutturursanız, baskıyı egemen kılarsanız toplumda infial yaratırsınız. Tarihin hiçbir döneminde baskıcılar başarılı olamamıştır. Hak verilmez alınır diye bir kavram vardır. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. 81 milyonun huzur içinde yaşamasını istiyoruz.
"SABIR DİYE BEKLEDİK"
"Adaleti yok edeceksiniz, sadece bir bildiri imzaladı diye üniversite hocalarını kapının önüne koyacaksınız, ülkenin en saygıdeğer gazetelerini cezalandıracaksınız, yazarlarını hapse atacaksınız, mücadele ettiğinizi söylediğiniz terör örgütüne karşı en güçlü mücadeleyi çok önceden başlatan gazetecileri cezalandıracaksınız. Biz her seferinde sabır, düzelir diye bekledik."
"BERBEROĞLU'NUN TUTUKLAMASI BARDAĞI TAŞIRDI"
"Enis Berberoğlu gibi nitelikli ve saygın bir gazeteciyi haksız yere hukuksuz yere, adaletsiz yere hapse girmesi son damlaydı ve bardağı taşırdı. Adalet için yürümekten başka çaremiz kalmadı. Bu ülkede adalet kavramının çok değerli olduğunu bütün dünyaya göstermek için yürüdük. Bu adalet yürüyüşünü medya bağımsız olsun diye yaptık. Bu adalet yürüyüşünü toplum özgüveni yüksek bir toplum olsun diye yaptık. Bu adalet yürüyüşünü güçlü biziz, adaleti getirecek olan biziz demek için yaptık."
"DUVARI YIKMAYA HAZIR MIYIZ?"
Herkes sandığa gitsin ve oyunu kullansın. Sadece kendimiz değil, komşumuzu arkadaşımız beraber gitmeliyiz sandığa. İlk kez sivil darbe döneminde sandığa gidip buna son vereceğiz. Duvara yıktığımızda dünyaya görkemli bir mesaj vereceğiz. Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Duvarı yıkmaya hazır mıyız? (Evet sesleri) Duvarı yıkmaya hazırsak. Bu iş Tamam diyoruz. Buradan Enis Berberoğlu'na saygılarımızı selamlarımızı gönderiyoruz.
DANIŞTAY ÜYESİNE İSTİFA ÇAĞRISI
(Muharrem İnce ile ilgili tweet atan Danıştay üyesi Aysel Demirel) "Adalet yürüyüşünün birinci yılında sağırlar duyar mı bilmem ama şunu söylemek isterim. hepsi elini vicdanını koysun, şunun cevabını versin. Bir hakim, Danıştay'da bir hakim siyasete bulaşırsa bir partinin kadın kolları başkanı gibi tweet atarsa o hakimi orada tutanda adalet kavramı yoktur. Eğer o yargıç orada duruyorsa en büyük zararı yargı camiasına verir."
"ONURUNLA ÇEKİLECEKSİN"
O hakime seslenmek istiyorum. Eğer erdemliysen, vicdanlıysan, adalet arayışına katkı vermek istiyorsan, sevgili hakim kardeşim görevini bırakacaksın, onurunla çekileceksin. Çekilmezsen, sen onursuz bir yargıçsın. Şimdi bunları söyledim diye hemen tazminat davaları açacaklar korkutmak için. Sizin feriştahınız gelse geri adım atmam. Onurun varsa onurlu bir insansan bir saat bile durmaz derhal istifa edersin. Asıl sözüm onu oraya atayan saraya."
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