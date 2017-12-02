Kılıçdaroğlu: Sana salıya kadar mühlet

Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi açılış ve temel atma töreni için geldiği Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Rıza Zarrab'a bu bilgileri kim verdi, hangi parayla aldı. Açıkla. Sana salıya kadar mühlet gözlerinden öpüyorum" dedi.



"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları eşliğinde kürsüye gelen CHP lideri konuşmasına, "Benim umudum da bu ülkenin aydın insanları. 80 milyonun umudu ile yaşıyoruz. 80 milyon bu ülkede birlikte yaşamak istiyor. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz" diyerek başladı.



"BAZILARI RAHAT UYUMUYOR"

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; Halkı, hukuku ve adaleti dünya tarihine yazdık. Herkes bunu bilmeli. Bu hepimizin hakkı. Bunu elde edinceye kadar mücadele edeceğiz. İster doğuda, ister batıda, nerede olursak olalım bunun için mücadele vereceğiz. Biz hak hukuk derken bazıları rahat uyumuyor. Onları uyutmayacağım. Bu slogan aslında haysiyetli insanlar için atılması gereken bir slogan, hak hukuk adalet sloganı. İnsanlar onurları için yaşarlar. Hizmet etmek istiyorlarsa onurları ile hizmet ederler. Topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir.



"SONUNA KADAR ARKASINDA DURACAĞIM"

Kendisine bir soru sordum. Oğlan var, dünür var, kayınbirader var. '1 sterlinlik şirkette 15 milyon dolar para var', sordum. Hiç adını duymadığımız adalar devletleri duyduk. Man Adası. Artık Man Adası mı Manda Adası mı, bilmiyorum. Bir şeyler var orada. Sahte diyorlardı, gerçek çıktı. 'Efendim savcılığa verin' vereceğiz. Arkasında da duracağız. Sonuna kadar götüreceğim bu işi. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Ya banka sahte dekont mu düzenledi. Yani özetle bir şirket var. Sermayesi bir sterlin, bir ortağı var, 15 milyon dolar ticaret. Bu nasıl bir ticaret. Bu ticareti ben bilmiyorum.



"BUNU ÜÇKAĞITÇI BİLİR"

Bunu kim bilir ancak üç kağıtçı bilir. Herkes şu veya bu şekilde bir ticaret yapıyor. Ancak bu tür bir hokkabazlığı hiç görmedik. Nasıl ticaret, çık millete anlat. Bunları bize anlatacak. Sonuna kadar takip edeceğiz. AKP'ye oy verenlere hiç bir sözüm yok. Benim sözüm onların temiz oylarının bu kadar kirletilmesine. Vatandaş gitti demokraside oy verdi. Herkesin siyasi anlayışına saygı gösteririm. Şu unutulmasın ben hayatta kaldığım sürece tüm yetimlerin ve kul hakkına sahip çıkacağım.



"ZARRAB BELASI ÇIKTI"

Şimdi başımıza bir de Zarrab belası çıktı. Düne kadar 'Hayırsever işadamı, çok iyi bir adam diyorlardı. Devletin protokolüne dahil ediyorlardı. Biliyorsunuz bir de fesli deli Kadir vardı. O da devletin protokolündeydi. Daha 16 Kasım'da ABD'ye nota verdiler. 'Efendim Rıza Zarrab temiz adamdır, onu bize verin' Adam bülbül gibi ötünce casus dediler. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yabancı devlet lehine casusluk yapmaktan ötürü soruşturma açtı.



"YANINA DOKTORU AL BENİ DİNLE"

Erdoğan yanına doktoru al beni dinle. Bu adama devletin sırlarını kim teslim etti. Askeri ve siyasi bilgileri birileri verdi. Ben, Bilal'e sorduğum ve anlattığım gibi sana soruyorum. Rıza Zarrab'a bu bilgileri kim verdi. Bu bilgiler verilirken hükümette kim vardı. Ben devleti yönetmiyorum, ben vermedim. Kim verdi, hangi parayla satın aldı. Salıya kadar izin veriyorum sevgiili Erdoğan. Salıya kadar otur düşün, Bakanlar Kurulu'nu topla arzu ediyorsan. Binali miydi, Milyon Ali miydi, onun da çocukları var. O da başka dümenler çeviriyor. İstersen yanına onu al, bakanları al, konuşun bu Rıza Zarrab nasıl oldu da sırları teslim aldı. Bunu da Amerikalılar mı anlatsınlar. Salıya kadar bekliyorum sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum senin. Benim için büyük bir keyif.

Kılıçdaroğlu: Sana salıya kadar mühlet