HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NTV’de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, programda İzmir üzerinden metro ve dönüşüm çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metroyu AK Partili belediyelere göre uygun maliyete yaptığını belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi de metro yapar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapar. Birisi 50 milyona yapar diğeri 150 milyona” diye konuştu.

Büyükşehir’in kentsel dönüşüm ile ilgili merkezi hükümetle sorunlar yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm yapacak. Üstelik hiç kimseyi bulunduğu mahallenin dışına göndermeksizin. İzin vermiyorlar. Bunları kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

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