Kilis 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Kilis Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Kilis sonuçları gelmeye başladı… Kilis il genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.83 iken saat 20:15 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 80.9 Cumhurbaşkanlığı seçimi Kilis sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 39.933 oyla yüzde 71.15 - Muharrem İnce: 10.319 oyla yüzde 18.39 - Meral Akşener: 4.829 oyla yüzde 8.60 - Selahattin Demirtaş: 505 oyla yüzde 0.90 - Temel Karamollaoğlu: 423 oyla yüzde 0.75 - Doğu Perinçek: 115 oyla yüzde 0.20 oy aldı.



24 Haziran Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 39.933 oyla yüzde 71.15Muharrem İnce: 10.319 oyla yüzde 18.39Meral Akşener: 4.829 oyla yüzde 8.60Selahattin Demirtaş: 505 oyla yüzde 0.90Temel Karamollaoğlu: 423 oyla yüzde 0.75Doğu Perinçek: 115 oyla yüzde 0.20

Genel seçime katılımın yüzde 87.41 oranında sağlandığı Kilis il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 74.8 oranında açıldı. 2018 Kilis seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 36.662 oyla yüzde 71.47 - Millet İttifakı: 12.289 oyla yüzde 23.95 oranında oy aldı. 2018 Kilis seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 26.471 oyla yüzde 51.60 - MHP: 10.191 oyla yüzde 19.87 - CHP: 7.033 oyla yüzde 13.71 - İYİ Parti: 4.705 oyla yüzde 9.17 - SP: 551 oyla yüzde 1.07 - HDP: 463 oyla yüzde 0.90



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Kilis seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 36.662 oyla yüzde 71.47Millet İttifakı: 12.289 oyla yüzde 23.95AK Parti: 26.471 oyla yüzde 51.60MHP: 10.191 oyla yüzde 19.87CHP: 7.033 oyla yüzde 13.71İYİ Parti: 4.705 oyla yüzde 9.17SP: 551 oyla yüzde 1.07HDP: 463 oyla yüzde 0.9016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…