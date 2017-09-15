Kilis'te, eşinin açtığı boşanma davasının görüldüğü adliyeye tabancasıyla giren polis memuru Hakan K., geçirdiği cinnet sonucu 1 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihara kalkışan polis memuru Hakan K. da yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Kilis Adliye Sarayı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde görevli polis memuru Hakan K. ile kendisi gibi Kilisli olan eşi Özay K. ayrıldı. Kilis'e dönen Özay K., polis memuru Hakan K.'dan boşanmak için dava açtı. Bugün görülecek olan ilk duruşma için Kilis'e gelen sivil kıyafetli Hakan K., polis kimliğini göstererek tabancasıyla adliye binasına girdi.
DURUŞMA SALONUN ÖNÜNDE TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre, duruşma salonu önünde Hakan K. ile eşi ve eşinin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan K., beylik tabancasını çıkararak ateşlemeye başladı. Hakan K.'nın tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kayınbiraderi 20 yaşındaki Ömer Zorlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özay K., kayınvalidesi Emine Zorlu, kayınbiraderi Rıza Zorlu ve taraflarla ilgisi olmayan adliye binasında bulunan Emine K. ile Mehmet K. yaralandı. 1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan Hakan K., daha sonra tabancasını göğsüne ateşleyerek intihara teşebbüs etti.
Silah seslerinin duyulmasının ardından adliyeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler adliye içi ve çevresinde yoğun önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İntihara teşebbüs eden polis memuru Hakan K. da yaraladığı diğer 5 kişi gibi hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Olayın duyulmasının ardından yaralananların yakınları da hastaneye akın etti. Hastanede yaşanan yoğunluğun ardından burada da polisler zırhlı araçlarla önlem alırken, yaralı yakınları olaya tepki gösterdi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- kilis
- Kilis Adliyesi
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