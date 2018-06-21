AK Partini'nin Kilis milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Kilis AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Kilis AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları.

KİLİS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUSTAFA HİLMİ DÜLGER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 AHMET SALİH DAL ORTA SERBEST/ÖZEL

Yurt İçi Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden veya mobil cihazınızdan Yüksek Seçim Kuruluna ait "Seçmen Sorgulama" uygulamasını indirerek gerekli bilgileri ve resim doğrulama alanına verilen karakterleri girerek sorgulayabilirsiniz.