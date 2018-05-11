Kilis - Gaziantep karayolu aşırı yağış nedeniyle sular altında kaldı. Göle dönüşen karayolunda mahsur kalan araçlar ve vatandaşları kurtarmak için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sel, Söğütlüdere mevkiinde etkili oldu.

AA'nın haberine göre, öğle saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini, Kilis Belediyesine ait Söğütlüdere Sosyal Tesislerini su bastı.

Bölgedeki sel suyunun çevredeki otobüslerin boyuna ulaştığı görüldü. Bu sırada sel sularından korunmak isteyen sosyal tesis müşterileri ve çalışanların, tesis binalarının çatılarına çıktıkları görüldü.

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlattı.

Kilis-Gaziantep Karayolunun su birikintileri nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

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