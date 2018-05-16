Kilis'de ilk iftar saat kaçta? Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapıldı. Oruç tutmaya niyet eden vatandaşlar, Kilis'de akşam ezanının saat kaçta okunacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Kilis'de ilk iftar saat kaçta yapılacak? Kilis'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Kilis imsakiyesi...

KİLİS İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucu dün gece yapılan sahur ile başladı. Kilis'de akşam ezanının saat kaçta okunacağı sorusuna yanıt olarak, Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kilis'de iftar vakti 19:39 olarak görülüyor. Kilis'de saat 19:39’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

KİLİS İMSAKİYE 17 MAYIS 2018

Ramazan ayının ilk orucu bu akşam 19:39'da okunacak akşam ezanı ile açılacak. Kilisliler 17 Mayıs imsak vaktini bekliyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Kilis'de imsak vakti 03:40 olarak görülüyor. Düzce'de saat 03:40'de sabah ezanı okunacak.

KİLİS'DE RAMAZAN'IN İLK TERAVİHİ

Kilis Öncüpınar Konteyner Kentte barınan Suriyeli sığınmacılar da ilk teravihi Halep ve Şam camilerinde kılarak, ülkelerindeki olayların bitmesi için dua etti.Suriyeli Yasser el-Omar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye sığındığını ve yetkililerce konteyner kente yerleştirildiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır Öncüpınar Konteyner Kentinde yaşadığını anlatan Omar, "İnşallah bir an önce Suriye'deki iç savaş biter ve bundan sonraki ramazanı kendi topraklarımızda geçiririz." diye konuştu.Abdulaziz Eş Şeyh de bir ramazanı daha Türkiye'de geçirdiklerini belirterek, Türk askerleri sayesinde ülkesinde birçok bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle uzun yıllar sonra ilk defa bayram için Suriye'ye gideceği için mutlu olduğunu dile getirdi.Öte yandan kent merkezindeki birçok cami de ilk teravih nedeniyle doldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER