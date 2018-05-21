DHA'da yer alan habere göre; Kilis'teki resmi kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 250 kontenjanlık geçici iş için Türkiye İş Kurumu'na ( İŞKUR) 9 bin 700 kişi başvurdu.

Başvuruların sona ermesinin ardından bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için kura çekimine başlandı. Kilis Spor Salonu'nda yapılan ve yarın da devam edilecek kura çekimiyle 6 aylık işe alınacak kişiler belirleniyor.





Kurada isimleri çıkanlar, geçici de olsa iş bulmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



