Teröristlerin hedefi olan Çalık Camisi'nde restorasyon başladı

Kilis'te, terör örgütü PKK-PYD tarafından roketli saldırıda ağır hasar alan 336 yıllık tarihi Çalık Camii'nin restorasyonuna başlandı.

24 Ocak 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan roketin Çalık camiinde akşam namazı kılan vatandaşların üzerine düşmesi sonrası 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralanmıştı. İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla Çalık Camii'nin restorasyonuna başlandı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesini alan firma restorasyon çalışmalarına başladı.

Vatandaşlar, caminin restorasyonuna başlanmasının önemli olduğunu, restorasyonun gerçekleştirilmesinden dolayı yetkililere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

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