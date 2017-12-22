Kilisede mülteci sergisi

Göçmen sorununa dikkat çekmeyi hedefleyen İngiliz sanatçı Arabella Dorman, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki sığınmacıların kıyafetlerini Londra’daki St. James Kilisesi’nin tavanına astı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ‘Suspended’ (Askıda Duran) adlı çalışmasıyla Dorman, sığınmacılara destek sağlayan kurum ve kuruluşlar için fon yaratmayı da amaçlıyor.

mülteci sergisi

Arabella Dorman