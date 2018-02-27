HT Magazin'de yer alan habere göre, Craft Tiyatro’nun Gary Owen’ın yazdığı, Hira Tekindor’un Türkçe’ye çevirdiği, İbrahim Çiçek’in yönettiği ‘Killology’ adlı yeni oyunu prömiyer yaptı.



Güven Murat Akpınar, Ozan Dolunay ve Serkan Altunorak’ın rol aldıkları oyunun prömiyerinde ünlü akını yaşandı.



Oyunu izleyenler arasında İpek Bilgin, Arzum Onan, Ezgi Mola, Melisa Şenolsun, Ayça Erturan, Başak Daşman, Ece Dizdar, Berker Güven, Bora Akkaş, Cansu Tosun, Neslihan Yeldan, İdil Sivritepe, Kemal Hamamcıoğlu ve Sarp Akkaya gibi isimler vardı. Mavi Balina (Blue Whale) adlı bilgisayar oyununu ele alarak şiddet kavramını baba-oğul ilişkisi üzerinden konu alan oyun, büyük beğeni topladı.

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