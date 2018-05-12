Kilmarnock - Hearts maçı öncesi rakamlar

Kilmarnock ve Hearts, 13 Mayıs 2018 Pazar günü İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. Ev sahibi Kilmarnock, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hearts, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Kilmarnock galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Hearts galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Kilmarnock son haftadaki Dundee müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Hearts ise Partick Thistle maçında 1-1 berabere kaldı.

Kilmarnock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kilmarnock, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Hearts ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hearts, 1 gol atarken 2 gol yedi.