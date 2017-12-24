"Kilo alırım korkusu sigarayı bırakmaya engel olmasın"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, sigarayı bırakınca kilo almayı engellemenin ya da varsa alınan kiloyu vermenin mümkün olduğunu bildirdi.

AA'nın haberine göre; Akyüz, sigarayı bırakmaya karar verenler arasında genellikle kilo alma endişesi olduğunu belirterek, bu durumun sigarayı bırakmayı ertelemeye veya bu düşünceden vazgeçmeye neden olduğunu aktardı.

SİGARAYI BIRAKAN HERKES KİLO ALMIYOR

Doç. Dr. Akyüz, kilo alımının kontrol edilebilen geçici bir süreç olduğuna ama içilen her sigarayla vücutta oluşan hasarın geri dönüşünün olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sigaranın başta kanser olmak üzere birçok hastalık riskini artırıcı etkisi kanıtlanmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada özellikle yüksek nikotin bağımlılığı olanların; yağlı, şekerli, yüksek karbonhidratlı besinleri fazla tükettikleri bildirilmiştir. Ayrıca nikotin tüketimi ne kadar fazla ise sağlıksız beslenme alışkanlıklarının bırakılmasının da bir o kadar zor olduğu belirtilmektedir. Bu durum zaten sigaranın damarlarda oluşturduğu olumsuz etkileri daha da arttırarak kalp damar hastalıkları riskini arttırmaktadır.

Sigarayı bırakınca, içilen miktara bağlı olarak yaklaşık 5 kilo ağırlık artışı görülmektedir. Ancak sigarayı bırakınca herkes kilo alacak diye de bir kural yoktur. Kilo alma eğiliminin artmasının sebeplerinden biri, bir süre sonra tat ve koku duyusunun gelişmesidir. Yenilen yemeğin tadı daha fazla algılanmaya başlar. Bu da yemeğin porsiyonunun ve alınan kalorinin artmasına neden olur. Yemeklerinizi yavaş yemeye ve çok çiğnemeye özen gösteriniz."

"SİGARAYI BIRAKIRKEN SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN"

Doç. Dr. Akyüz, sigarayı bırakırken kilo alınmasının diğer bir nedeninin de el-ağız alışkanlığı olan sigara yerine kalorisi yüksek besinlerin tüketiminin artması olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, yüksek kalorili sağlıksız besinler yerine aşırıya kaçılmadan çiğ sebze, meyve, süt ürünleri, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklarla ve su ile giderilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle suyun hem toksinlerin vücuttan atılması hem de oluşabilecek kabızlık sorunun giderilmesi için çok önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Akyüz, şu bilgileri verdi: "Ayrıca su tüketimini artırmak sürekli bir şeyler yeme hissini azaltacaktır. Lifli besinlerin tüketiminin artırılması da hem kabızlığın giderilmesi hem de tokluk hissinin artmasına yardımcı olacaktır. Sigarayı bırakırken kilo alınmasının bir başka nedeni de sigaranın metabolizmayı kısa süreli hızlandırmasıdır. Sigara içildiğinde artan kalp atım hızı bunun bir göstergesidir. Sigarayı bırakınca metabolizma hızı yavaşlayıp, kalp atımı normal seviyelerine iner. Metabolizmayı spor yapıp, hareketi arttırarak sağlıklı bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Kısacası sigarayı bırakınca kilo almayı engellemek ya da varsa alınan kiloyu vermek mümkün. Yeter ki sigarayı bırakmaya kesin karar verilsin."

Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz

Sigarayı bırakma

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