Kilo vermek için 10 altın kural!

KİLO vermek için saati saatine yemek yemek, diyette yazanlar dışında yemek seçmemek, tüm günü planlamak ve alışverişe çıkmak size zor geliyor olabilir. Evet bazen insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Moralimiz bozukken patates kızartması yemek bize daha çekici geliyor. Ya da dürüm döner yiyince rahatlıyoruz belki ama hem vicdanımızı zorlamış hem de kilo almış oluyoruz. Yani hem iyi hem de kötü!

HIZLI KİLO VERMENİN YOLLARI!

Canınız sıkılsa da, moraliniz bozulsa da yapabileceğiniz şeyleri bilmek istemez misiniz? Bu yazıdaki 10 adımı zaten yapanlar kilo kontrolünde başarı sağlayan veya en fazla 3-4 kilo fazlası olan kişiler olabilir.

Elinizden geleni yapıyor ama yine de kilolu olduğunuzu düşünüyorsanız burada 2 konu var demektir. Birincisi, doğru yaptığınızı düşündüğünüz şeyler gerçekten doğru olmayabilir. İkincisiyse bu dikkati göstermeseniz belki de mevcut kilonuzdan 20 kilo daha fazla olacaktınız. Kendinizi değerlendirin. Yaptıklarınızı kontrol etmeniz ve eksik olanları toparlayabilmeniz için bu 10 maddeyi hazırladım. Bakalım siz ne durumdasınız?

1- Yemekleri masaya koymayın, tabaklara koyun ve masaya öyle getirin.

2- Yemek sırasında hızlıca yiyip sofradan kalkmayın. Arada bir çatal kaşığı bırakıp sohbet edin. Yemek anı keyifli olsun!

3- Tabaklarınızı küçük boyda seçin. Çünkü büyük tabakta ortada kalacak küçük bir yemek sizi motive etmez, gözünüz doymaz. İlle de büyük tabak olacaksa tabağınızı sebzelerle doldurun.

4- Önce sağlıklı ve hafif yemekleri tüketin. Kalorili ve yağlı olanları sona saklayın. Doyduğunuz için kalorili olanları daha az yersiniz.

5- Karnınızın tok olmasına rağmen yemeğe devam ediyorsanız, kendinize süre tanıyın. Önce 3 gün, sonra 3 hafta... Doyduğunuzda bırakın ve ikinci tabağa geçmeyin. Üçüncü haftadan sonra iştahınızın azaldığını göreceksiniz.

SOĞUĞA SU İÇEREK MEYDAN OKUYUN!

6- Kilo vermeyi işkence değil, ‘güzel bir tecrübe’ olarak düşünün. Hafızanıza olumlu mesajlar yükleyin. Diyetle ilgili sarf ettiğiniz tüm negatif cümleleri hayatınızdan çıkarın. İsterseniz bunları bir kenara yazın ve bir daha söylemeyin.

7- Yaşamınızı zorlaştırmayacak değişiklikler yapın. Ara öğün yapmak sizi enerjik tutuyorsa, aç kalarak kendinizi zorlamayın.

8- Ruh halinizi unutmayın. Ne halde olduğunuzu, iyi veya kötü sorgulayın. Durun, düşünün. Şu anda bulunduğunuz ruh haline göre yorum yapın.

9- Sağlığınız ve beslenmeniz adına yaptığınız iyi ve kötü şeyleri bir kâğıda yazın. Kötü taraftakileri haftada 1 azaltır, iyi olanları haftada 1 artırırsanız, birkaç ay sonra hafiflemiş olacaksınız.

10- Canınız sıkılınca sağlıklı aburcuburlar tüketin. Light bisküviler, şekersiz içecekler, bitter çikolata (küçük küçük porsiyonlarda ve kahve yanına), kepekli kurabiyeler, kuru meyveler, light sütle toz tarçın gibi...