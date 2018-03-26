Kilogramı 100 TL'den satılmaya başladı

Arslan yaptığı açıklamada, hamsi ve diğer balıklarda sezonun erken kapanmasıyla kıyı balıkçılarının son günlerde kalkan avcılığına yöneldiğini belirtti.

Kalkanın, Batı Karadeniz'den bölge sularına geldiğini ifade eden Arslan, bölge sularında kalkan avcılığında geçmiş yıllara oranla az da olsa artış söz konusu olduğunu aktardı.

Tezgahlarda kalkanın kilogramının 100 lira civarında olduğunu kaydeden Arslan, "Fiyat yüksek gibi görünebilir ancak kalkan çok kıymetli bir balık. O nedenle de fiyatı yüksek. İlerleyen günlerde avcılığın fazlalaşması durumunda fiyatta belli oranda düşüş yaşanabilir" dedi.

Arslan, Doğu Karadeniz'de kıyı balıkçıları dışındaki balıkçıların sezonu erken kapattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sezon balık dönemi erken bitti. Gürcistan'da hamsi avı peşinde olan teknelerimizin tamamı Türkiye'ye döndü. Tekne ve takımlar şu anda liman veya barınaklara demirlemiş, personeline paydos vermiş durumda. Bundan sonraki süreçte denizde avcılık kıyı balıkçıları tarafından devam ettirilecek."