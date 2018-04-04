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Eşinin topladığı kuzugöbeği mantarını pazarda satan Fatma Kobak, "Bu mantarları Kazdağları'ndan topluyoruz. Kuzu göbeği mantarı çok faydalıdır. Hem çok lezzetli hem de çok faydalı olduğu ve az bulunabildiği için fiyatı yüksek. Bu ayın sonuna kadar olur sonra pek bulunmaz." dedi.