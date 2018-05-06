Tarımsal üretimde önemli kentler arasında yer alan Adana'da 40 bin dönüm alanda greyfurt üretildi. Geçen yıl 140 bin ton toplanan meyvede rekoltenin 270 bin tona çıkması, alıcısı fazla olmayan greyfurtun elde kalmasına neden oldu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, greyfurtun sıcak iklim sevmesi nedeniyle Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiğini söyledi.
Adana’nın Türkiye’de greyfurt ekim alanı en yüksek bölge olduğunu belirten Doğan, "Şu anda Türkiye’de 54 bin dönüm alanda greyfurt üretimi var. Bunun 40 bin dönümü Adana’da. İç piyasada çok az tüketilen bir meyve olan greyfurtun, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra uzun süre dayanıklı olması nedeniyle Afrika ve Japonya'ya da ihracatı yapılıyor ancak bu yıl talebin çok üzerinde üretim oldu" diye konuştu.
Doğan, greyfurt hasadına 20 Ekim'den sonra başlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Hasat şubat ayının sonuna kadar devam eder ama bu yıl para etmediği için ağaçta kaldı. 2017 yılı ekim ayı sonunda hasat başladı, kasım ayına kadar devam etti. Bu tarihten sonra istek olmadı ve hasat bıçak gibi kesildi. Greyfurt bu tarihe kadar hiç ağaçta kalmazdı. Kesim devam ediyor ama çiftçi bunu ucuz fiyatlarla maliyetinin altına satıyor. Şu anda kilogram fiyatı 20-30 kuruşa düştü. Bu da maliyeti karşılamıyor. Greyfurtta bir sezon verim çok olmuşsa diğer hasat döneminde azalıyor. Bunun için yeni sezonda greyfurt az olacak. Meyvenin çok para edeceğine inanıyoruz. Ağaçta ne kadar çok meyve kalırsa bir sonraki yıl için çiçek açımı ve meyve tutumu az olur. Bu da çiftçimiz için büyük bir zarar."
"YURTDIŞI TALEBİNİN ÜZERİNDE ÜRETİM OLDU"
Çiftçi Halit Üçkardeşler de bu yıl greyfurt veriminin yüksek olduğunu ancak ürüne talep olmadığından buna sevinemediklerini söyledi.
Greyfurtun iç piyasada çok tüketilmediğini, genelde ihraç edildiğini aktaran Üçkardeşler, “Hala dalında malımız var. Yurt dışı talebinin üzerinde üretim oldu. Yurt dışı talebi az, üretim fazla olduğu için bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa bu yıl bizden fazla greyfurt almadı. Bunun da etkisi var. Talepten fazla greyfurt üretildiği için fiyatlar düşüyor" ifadesini kullandı.
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