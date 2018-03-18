Kilolu insanlar zayıf insanlara göre 10 yıl daha kısa yaşıyor

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, obezite hastalığı kapsamında yapılan mide ameliyatlarının çoğu zaman estetik ameliyatı olarak görüldüğünü belirterek, "Biz hastayı manken yapmak için ameliyat etmiyoruz" dedi.
KİLOLU KİŞİLER 10 YIL DAHA KISA YAŞIYOR
İHA'nın haberine göre; yapılan araştırmalar sonucunda obezite hastalarının, zayıf insanlara göre 10 yıl daha kısa yaşadığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Namık Özkan, "Obezite cerrahisi ameliyatları estetik ameliyatlar değildir.
Yapılan çalışmalar göstermiş ki, şişman hastalar zayıfladığı zaman ömürleri uzuyor. Yani, şişman olanların ömürleri zayıf olanlara göre 10 yıl daha kısa. Bu yaptığımız obezite ameliyatları ile ileride gelişebilecek hastalıkları önlemeye, yani hastaların sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Neyi önlemeye çalışıyoruz, obez hastalarda diyabet, yani şeker hastalığı gelişme ihtimali çok daha yüksek. Tıkayıcı arter hastalığı dediğimiz damar hastalıkları, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, solunum sıkıntısı hastalıkları falan çok sık görülüyor. Bu ameliyatlardan sonra hastaların büyük çoğunluğu çok daha rahat uyuyor, çok daha rahat hareket edebiliyor.
"BİZ HASTAYI MANKEN YAPMAK İÇİN AMELİYAT ETMİYORUZ"
İleride gelişebilecek diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıkların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama bazen basında bu ameliyatlar estetik ameliyatı gibi değerlendirilebiliyor. Bu ameliyatlar kesinlikle estetik ameliyatı değildir. Biz hastayı manken yapmak için ameliyat etmiyoruz. Onun için de, daha sağlıklı ve daha uzun yaşaması için ameliyat ediyoruz. Bunun için de bu ameliyatı yaparken ön değerlendirmemizi çok ciddi bir şekilde yapıyoruz. Gereksiz bir işlemi yapmamak için" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.