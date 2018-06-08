Kim Jong Un'a benzeyen adam gözaltına alındı!

Singapur Changi Havalimanı'nda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi sorguya alındı.

Kendisini "Howard X" olarak tanıtan Hong Kong asıllı adam, Singapur polisi tarafından durdurularak çantasının arandığını ve gözaltına alınarak yaklaşık 2 saat sorgulandığını belirtti.

Howard, polisin kendisine, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin gerçekleşeceği Sentosa adasından ve Trump'ın Singapur ziyareti sırasında konaklaması beklenen Shangri-La Otel'den uzak durmasını söylediğini ileri sürdü.

Howard, "Polis, bana siyasi görüşlerimi ve diğer ülkelerde herhangi bir protestoya katılıp katılmadığımı sordu. Onlara, hiç bir ayaklanmaya katılmadığımı ve asla katılmayı planlamadığımı ve bunu asla Singapur'da yapmayacağımı söyledim." dedi.

Polis konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran'da yapılacak zirvenin, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de yerel saatle 09.00'da başlayacağını açıklamıştı.

İKİ GÜNEY KORELİ GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yetkilileri, Kore Yayın Sistemi Haberlerinden iki Güney Koreli gazetecinin, Kuzey Kore büyükelçisinin konutuna izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdi.

Yetkililer, gözaltına alınan gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması beklenen zirveyi takip edemeyeceklerini belirtti.

Singapur'da başkasının mülküne izinsiz girmeye üç aya kadar hapis ya da bin 500 dolarlık para cezası veriliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER