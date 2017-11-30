Kim Jong-un'dan füze kahkahası!

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz gün denediği ve ABD’yi vurma kapasitesine sahip olduğunu iddia ettiği "Hwasong-15" balistik füzesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Temmuz ayında iki kez test edilen "Hwasong-14" füzesinden çok daha büyük olduğunu iddia eden ABD’li araştırmacı Michael Duitsman, “Bu büyük bir füze. Kuzey Kore için büyük değil. Yalnızca birkaç ülke bu denli büyük büyük füzeler üretebilir, Kuzey Kore de kulübe katıldı” dedi.

Füze denemesi yapıldıktan kısa bir süre sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis, söz konusu füzenin bu zamana kadar en yüksek irtifaya ulaşan füze olduğunu söylemiş, Kuzey Kore, balistik füzenin ulaştığı irtifanın 4475 kilometre olduğunu ve fırlatıldığı alanın 950 kilometre uzağına düştüğünün altını çizmişti.





Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre ise Hwasong-15 adlı füze, "ABD'nin nükleer şantaj ve tehdit politikası karşısında ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ve halkın barış içinde yaşamaya devam etmesini sağlamak için" geliştirildi.





KCNA'da yer alan demecinde Kuzey Kore lideri, "Devlet, nükleer gücünü tamamlamanın büyük tarihi sebebini nihayet anladı." diye konuştu.

Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin stratejik silah geliştirme amacının, halkını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ABD'nin nükleer politika ve tehditlerine karşı korumak olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Kuzey Kore'nin çıkarları ihlal edilmediği sürece bu füze denemeleri, hiçbir ülke ya da bölgeye yönelik tehdit oluşturmuyor. Pyongyang, sorumlu bir nükleer güç ve barıştan yana bir devlet olarak dünyada barışın korunması yönünde her türlü çabayı sarf edecek."

Söz konusu füze yerel saatle 02.48'de fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyretti ve Japon Denizi'nde hedeflenen noktaya düşmüştü.

Füzenin, 4 bin 475 kilometre irtifaya kadar ulaşarak 950 kilometre mesafe aldığı belirtilmişti.

Kim Jong-Un

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