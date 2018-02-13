Kim Jong Un'dan Güney Kore için sürpriz sözler: Çok etkileyiciydi

İçlerinde Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un da bulunduğu Kuzey Kore heyetinin Kış Olimpiyatları için Güney Kore'yi ziyaret etmesinin ardından iki Kore arasında sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un devlet medyasına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore heyetinin Güney Kore'de 'çok etkileyici' ve 'samimi' bir şekilde ağırlandığını belirterek teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirten Kim Jong Un, 'uzlaşı ve diyaloğun sıcak ikliminin' devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kim Jong Un'un olimpiyat heyeti ülkeye döndükten sonra yaptığı açıklamalar devlet gazetesi Rodong Sinmun'un ön sayfasında yer aldı. Gazete ayrıca, Güney Kore'ye giden heyetin Kim Jong Un ile çekilmiş bir fotoğrafını da haberde kullandı.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkiler yaklaşık 2 yıldır askıya alınmış, taraflar Güney Kore'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları nedeniyle görüşmelere başlamıştı. Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 1953'te fiilen sona eren Kore Savaşı'ndan sonra Kim ailesinden Güney Kore'ye giden ilk isim olmuştu.

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