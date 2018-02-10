Kim Jong Un'dan Güney Kore'ye tarihi teklif!

Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Pyongyang'a davet ettiği açıklandı.

Davetin Kış Olimpiyatları açılışı için Güney Kore'ye giden Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong tarafından, Güney Kore liderine iletildiği belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, iki Kore'nin daveti kabul etmek için gerekli koşulları yaratabileceğine inandığını söyledi.

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri son olarak 2007 yılında bir araya gelmişti.

İki ülke arasında 2 yıldır diplomatik ilişkiler askıya alınmış ancak geçtiğimiz ay yapılan yoğun görüşmeler sonucunda Kış Olimpiyatları'na Kuzey Koreli sporcuların katılması sağlanmıştı.

Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 1953'te sona eren Kore savaşının ardından Kim ailesinden Güney Kore'yi ziyaret eden ilk isim olmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER