Kim Jong Un'dan Trump'a 'Şangay' golü!

Tüm dünya 12 Haziran'da yapılması planlanan Donald Trump-Kim Jong Un zirvesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine kilitlenmişken Asya'dan sürpriz bir haber geldi.

Çin basınında yer alan haberlerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 9-10 Haziran'da Çin'in Qingdao kentinde yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü'nün (Şangay 5'lisi) yıllık olağan zirvesine katılabileceği iddia edildi.

Kim Jong Un'un Qingdao'ya gitmesi durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir üçlü görüşme gerçekleştirmesinin de olasılık dahilinde olduğu ifade edildi.

Kim Jong Un 2018 yılı içerisinde iki kez Çin lideri Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

Çin, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Hindistan ve Pakistan'dan oluşan Şangay İşbirliği Örgütü'nün yıllık zirvesine İran, Afganistan, Belarus ve Moğolistan gözlemci olarak katılacak.

Kim Jong Un, ŞİÖ'nün Qingdao'daki zirvesine katılırsa, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılması planlanan 12 Haziran'daki zirveden önce Rusya ve Çin liderleriyle görüşmüş olacak.

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