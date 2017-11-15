Kim Jong un füzeden sonra traktör testinde!

Haziran ayından bu yana beş kere nükleer füze testi yapan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong un, uzun süre sonra ekonomik bir olayla gündeme geldi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayınlanan habere göre Kuzey Kore lideri, bir traktör fabrikasını ziyaret etti. Yayınlanan fotoğraflarda etrafa gülücükler saçan Kim Jong un, işçilerle de sohbet etti.

En son nükleer füze testini başarıyla tamamlayan ekibe verdiği kutlamada bu kadar mutlu olduğu görünen Kim Jong-un'un son dönemde ülkenin iç işlerine yöneldiği ve füze testlerine ara verdiği yorumları yapılıyor.

15 Eylül'de Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca, "Kuzey Kore, Pyongyang, Sunan yakınlarında sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattı. Füze, Japonya'nın üzerinden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştı." açıklaması yapılmıştı.

Kuzey Kore, 29 Ağustos'ta Hwasong-12 tipi orta menzilli bir balistik füze fırlatmış, Japonya'nın üzerinden geçen füze Büyük Okyanus'a düşmüştü.

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Kim Jong Un