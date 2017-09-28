Kim Jong Un için suikast timi: 'Kafakesen Birliği'

Daha önce Güney Kore yönetiminin, olası bir Kuzey Kore saldırısına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Kim Jong Un ve yakın danışmanlarını öldürecek bir suikast ekibi hazırladığı haberleri basına yansımıştı, şimdi aralarındaki gerilim yeniden tırmanıyor

Kim Jong Un'un dünyaya meydan okuyarak yaptığı nükleer füze testlerinden dolayı, Güney Kore'den benzer bir hamle geldi. Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo'nun suikast timi ‘Kafakesen Birliği’nin yıl sonunda kurulacağını açıkladığı aktarıldı. Bu özel timin ana hedefinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a karşı suikast planları olacak. Birlik, gelişmiş helikopterler ve uçaklar sayesinde Kuzey Kore'ye sınır ötesi operasyonlar düzenleyebilecek.

Bakanın ayrıca tugayın amacının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u öldürmeyi değil sadece korkutmayı hedeflediğine dair sözleri de medyaya yansıdı.

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