Tüm dünyanın merakla bekledi tarihi zirvede Singapur'un Sentosa Adası'nda ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un bir araya geldi. Kim Jong-Un ve Trump sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Kim Jong-Un kimdir? İşte ayrıntılar...
KİM JONG-UN KİMDİR?
Kim Jong-un doğum tarihi tahminen 8 Ocak 1984 ya da 5 Temmuz 1984 olarak arşivlerde yer almaktadır. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'in en küçük oğlu ve Kore İşçi Partisi Birinci Sekreteri. Kim Cong-İl'in 17 Aralık 2011 tarihinde ölmesi sonrasında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevine getirildi.
Kuzey Kore devlet televizyonu ölen Kim Jong-İl'in yerine 20'li yaşlardaki oğlu Kim Jong-Un'un geleceğini "Büyük Halef" sözcükleriyle kamuoyuna duyurmuştur. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 1994 yılında ölmesinden sonra iktidara gelen Kim Jong-İl sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2010'da en genç oğlu Kim Jong-un'u halefi olarak seçmiştir.
30 Aralık 2011'de Kore İşçi Partisi Politbürosu resmen Kore Halk Ordusu Yüksek Komutanlığına Kim Jong-un'u atamıştır. 18 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Kore Halk Ordusunda mareşal rütbesine terfi etti. Kim Cong un, Dünyanın en genç devlet başkanıdır.
Ağustos 2015'te Endonezya merkezli Sukarno Eğitim Vakfı tarafından barış ödülü verildi.
apon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.
Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı. En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'e ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.
Ebeveynleri
Kim Cong-il (babası)
Ko Yong-hui (annesi)
Kardeşleri
Kim Jong-chul (erkek kardeşi)
Kim Yo-jong (kız kardeşi)
Kim Sul-song (anneden ayrı kız kardeşi)
Kim Jong-nam (anneden ayrı erkek kardeşi)
Eşleri ve çocukları
Ri Sol-ju (e. 2009)
Kim Ju-ae (kızı)
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