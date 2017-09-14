"Kim Jong-Un, Manchester United'ı destekliyor"

Geçtiğimiz ay yaptığı balistik füze denemeleriyle dünyayı korkutan Kuzey Kore lideri Kim Jong- Un’un tuttuğu takım belli oldu. İngiliz The Sun’da yer alan haberde, Kim Jong-Un’un yakın dostu olan İtalyan senatör Antonio Razzi, “Manchester United’ı destekliyor ve hiçbir maçını kaçırmıyor. Yakın zamanda K.Koreli futbolcuların Premier Lig’i istila edeceğini söylüyor” diye konuştu.

Kim Jong-Un

manchester united