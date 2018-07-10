Kuzey Kore medyası genelde Kim Jong Un ile ilgili haberleri haber bültenlerinde ilk sırada ya da gazetenin ilk sayfasından verir, ancak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ülkenin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ettiği tarih de dahil olmak üzere 7 gün boyunca manşetlerden uzak kalması, Kuzey Kore liderinin bu ziyaret sırasında nerede olduğu ile ilgili soru işaretleri yaratmıştı. Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Pompeo'nun ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Çin sınırında 'saha teftişi' yaptığına yönelik haberler gizemi bozdu.

KCNA'ya göre Kim çalışanlara 'yüksek verimli patates türlerinin ekilmesi, lezzetli patates türlerinin yetiştirmesi, işlenmiş patates gıdalarının üretimi sırasında kaliteyi korumaları ve böylece patates üretiminin kalitesini yükseltmeleri' talimatını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'deki temasları çerçevesinde üst düzey yetkililerle görüştü. Pyongyang'ı ziyaret eden Pompeo, Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ve Kim arasında Singapur'da yapılan tarihi zirvede yapılan 'nükleer silahlardan arınma anlaşmasının' ayrıntılarını görüşmek üzere geçen cuma gününden cumartesiye kadar başkent Pyongyang'daydı.

TEK TARAFLI VE GANGSTER GİBİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının Kuzey Kore ile ABD arasındaki zirvenin ruhuna uygun olarak karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olacak verimli önerilerle gelmesi beklentisindeydik. Biz de buna karşılık öneriler sunma niyetindeydik. Ancak Amerikan tarafının 'tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez nükleer silahlanma' (CVID) adı altında getirdiği tek taraflı ve tehditkar tarzda önerilerin hiç de zirvenin ruhuna uygun olmaması hayal kırıklığına yol açtı." demişti.

Yetkili, nükleer silahsızlanma için "aşamalı" ve "eş zamanlı" bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Pompeo, eleştirilere verdiği yanıtta, "Eğer bu talepler gangsterlik ise dünya bir gangster demektir. Çünkü BM Güvenlik Konseyinde neyin başarılması gerektiği konusunda oy birliğiyle alınmış bir karar mevcut." ifadesini kullanmıştı.