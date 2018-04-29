Kim Jong-un tarihi görüşmede ABD'ye bu mesajı iletti: Ben öyle bir insan değilim

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki tarihi zirvenin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı'ndan iki liderin görüşmesiyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kim Jong-un'un MayısKuzey Kore'deki nükleer tesisleri kapatacağı, ABD ve Güney Kore'den uzmanlar ve gazetecileri de ülkeye davet ederek bu konuda şeffaflık sağlayacağı belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ise nükleer tesisleri kapatma ve bunu şeffaf bir şekilde yapma kararından dolayı memnun olduğu bildirildi.

Kim Jong-un'un Moon ile yaptığı görüşmede, nükleer silahlarla ABD veya Güney Kore'yi hedef almak gibi bir niyetinin olmadığını söylediği ifade edildi. Moon'un sözcüsü Yoon Young-chan'ın açıklamasına göre Kim Jong-un görüşmede, "Birleşik Devletler, tabiatı gereği Kuzey Kore'ye düşmanca yaklaşsa da, görüşmelere başlamadan önce beni ABD'ye veya Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanacak tarzda bir insan olmadığımı bilmeli" ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un, ABD ile karşılıklı güven ortamının sağlanması durumunda Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olması için bir nedeni olmayacağını belirtti.

Kim Jong-un'un görüşmede, "Barış Sarayı'nın salonunda iki farklı saat var. Biri Seul, diğeri Pyongyang zamanını gösteriyor. Bu benim kalbimi ağırlaştırıyor. Önce gelin iki Kore'nin iki farklı saati birleştirelim" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

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