Kim Jong Un tarihi zirve için Singapur'a indi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Singapur’a geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarihi zirveye iki gün kala Singapur’a geldi. Kuzey Kore liderini Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan karşıladı.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran’da Singapur'un Sentosa Adası'nda bir araya gelecek. Her iki lider de zirveden önce Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüşecek.

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