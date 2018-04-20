Moskova ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında geçecek buluşmaya ev sahipliği önermeyeceğini açıkladı. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov RIA'ya konuştu.

Rus Dışişleri Bakanı, görüşmenin, Kuzey Kore ile olan sorunun askeri çözümünden bir adım daha uzaklaşılmasına yol açabileceği yorumunu yaptı.

Obama dönemi İran ile süren nükleer görüşmeler sürerken Kim Jong Un, ABD'nin İran ile görüşüp kendileri ile görüşmüyor olmasını eleştirmişti.

Trump Kore yarımadasındaki gerilimi düşürmek amaçlı Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme egerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu hafta başında ABD CIA direktörü Pompeo'nun Kuzey Kore lideir ile görüştüğü açıklanmıştı.

Kuzey Kore'nin nükleer çalışaları ile ilgili bir anlaşma olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Trump, Haziran'da gerçekleşmesi beklenen görüşmeye dair, görüşmenin olumlu olmayacağı izlenimine kapılırsa görüşmeden vazgeçebileceğini de eklemişti.

Olası görüşmede tarafların taleplerine dair henüz bir netlik yok.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER