Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile babası Kim Jong Il'in 90'lı yıllarda kendi adlarına sahte pasaport düzenlettikleri iddia edildi.

Reuters'ın Guy Faulconbridge imzasıyla yayınladığı ve 5 farklı Batı Avrupalı güvenlik kaynağına dayandırılan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve babası Kım Jong Il pasaportları batı ülkelerinden vize alabilmek için düzenletti.

Reuters tarafından ele geçirilen pasaportların fotokopileri de yayınlandı.

İsmini vermeden konuşan Batılı üst düzey bir güvenlik kaynağı, "Üzerinde açıkça Kim Jong Un ve Kım Jon Il'in fotoğraflarının görüldüğü bu Brezilya pasaportlarını yabancı elçiliklerden vize alabilmek için kullandılar. Bu seyahat etme arzusunu ve ailenin olası kaçış rotası oluşturma çabasını işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Diğer Batılı güvenlik kaynakları da Josef Pwag ve Ijong Tchoi adına düzenlenen iki pasaportun Batı ülkelerinin elçiliklerinden vize almak için kullanıldığını doğruladı. Ancak pasaportlara herhangi bir vizenin verilip verilmediği henüz bilinmiyor.

Brezilya'nın Prag Büyükelçiliği tarafından verilen pasaportların 26 Şubat 1996-26 Şubat 2006 tarihleri arasında geçerli olduğu görülüyor. Güvenlik kaynakları yüz tanıma teknolojisine göre pasaporttaki fotoğrafların 'Kim Jong Un ve babası Kım Jong Il'e ait olduğunu doğruladı.

Öte yandan pasaportların Brezilya, Japonya ve Hong Kong'a seyahat etmek için kullanılmış olabileceği de belirtildi. Reuters, Japon Yomiuri Shimbun gazetesinin 2011 yılında yayınladığı Kim Jong Un'un çocukken Brezilya pasaportu kullanarak Japonya'yı ziyaret ettiğine dair haberini hatırlattı.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı konunun araştırıldığını söyledi.

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