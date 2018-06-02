Kremlin'den yapılan açıklamayla, Rusya ve Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yüzyılı onuruna bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını aktardı.

Ancak ABD ile Kuzey Kore arasında tüm bu gelişmeler yaşanırken, Rusya cephesinden de karşı atak geldi. ABD ile Rusya ilişkilerindeki gerilim, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almak istemesi üzerine ABD'nin yaptırım uygulamaya yönelik tehditkar açıklamaları, Suriye'de Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına ve burada Rusya yardımıyla etkili olduklarını sık sık ifade etmesiyle giderek daha da gerilmekteyken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Kore'yi ziyaret ederek mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşme gerçekleştirdi, ardından ise Kuzey Kore lideriyle görüşme gerçekleştirdi. Lavrov, kendisine Putin'in iyi dileklerini iletip, Moskova'ya davet etti.

Bu gelişme üzerine tarihi zirve yeniden gündeme alındı ve önce ABD Kuzey Kore'ye bir heyet gönderdi, ardından Kim Jong Un, sağ kolu olan Kim Jong Chol, 18 yıl sonra Kuzey Kore'den ABD'ye giden ilk önemli isim olarak tarihe geçti ve Trump ile görüştü.

Trump ile Kim'in birbirlerine 'yaşlı bunak', 'roket adam' gibi sözlerinin ardından Kuzey Kore'ye gelen yaptırımlar ve nükleer denemelerine son vermesine yönelik baskıların ardından, iki lider bir araya gelmeye göz kırptı. 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmelerine yüksek ihtimal olarak bakılırken, geçtiğimiz hafta Trump'ın Kim'e mektup yazarak, 'öfkeli tavırlarından' dolayı görüşmeyi iptal etmesine Kuzey Kore'den olumlu bir adım geldi ve görüşmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirttiler.

Dışarıya kapalı yapısıyla, yasaklarıyla bilinen Kuzey Kore 'de, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında başlayan atışmalar, lakaplar ve nükleer tehditler yerini barış rüzgarlarına bıraktı.

KIM'İN SARAYINDAN DETAYLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u özel sarayında ziyaret ettiği görüşmeye eşlik eden Russia Today (RT) muhabiri İlya Petrenko, Kim'in sarayını gezme fırsatı bulan nadir gazetecilerden biri oldu.

ABD'nin isteği üzerine sözünü tutarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında nükleer deneme tesislerini yıkan Kuzey Kore, bu yıkıma şahitlik etmesi için çok sayıda basın kuruluşuna dahi izin vermemişti.

Kuzey Kore deneyimi aktaran Petrenko, Lavrov-Kim görüşmesine saatler kala yetkililerin gazetecileri Kuzey Kore standartlarında lüks bir otel niteliğindeki bir odaya topladığını, üzerlerini aradığını ve tüm iletişim cihazlarını aldığını anlattı.

RT muhabiri, ilk izlenimini "Nereye gittiğimizi bilmiyorduk, sürücü ne İngilizce ne de Rusça konuşuyordu. Yolda ilerledikçe sokaklarda daha az insan görür olduk, sonunda tüm yollar boşaldı, oratalıkta polis korteji bile yoktu"şeklinde aktardı.

Sonunda Kim'in büyükbabası ve babasının dev posterlerinin asıldığı kocaman bir taş binanın göründüğünü, yerleşkenin daha ücra bir köşesinde daha küçük lüks bir villanın belirdiğini, bunun Kuzey Kore liderinin kişisel kabul sarayı olan "Yüz Bahçeli Köşk" olduğunu belirtti.

Büyük ahşap kapıyı aralayarak, kapının önüne çıkan Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un korumalarla hararetli bir konuşma içine girdiği ve gazetecileri karşıladığı görüldü.

REJİMİN GÖLGE LİDERİ

Şubat ayında Güney Kore'nin Pyeonchang kentinde düzenlenecen kış olimpiyatlarına bir heyet göndermeye karar veren Kuzey Kore'de heyete Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong başkanlık etmiş, bu ziyaret, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen Kore savaşından bu yana Kuzey Kore'deki Kim ailesinden Güney'e yapılan ilk ziyaret olma özelliğiyle kayıtlara geçmişti. Kim Jong Un adına bazı önemli ziyaretleri ve siyasi isimlerle görüşmeleri kız kardeşinin yapması, geçtiğimiz yıla kadar daha arka plandayken daha ön plana çıkmasını sağlamıştı. Kim Yo Jong'un rolünün resmi yetkilerinden öte olduğu ve rejimin 'gölge lideri' olduğu belirtilmişti.

1987 doğumlu olan Kim Yo Jong'un rolünün resmi yetkilerinden öte olduğuna inanılıyor ve rejimin 'gölge lideri' olduğu belirtiliyor. Abisine yakın bir danışman gibi görev yapan Kim Yo Jong, Kim Jong Un'un halka açık düzenlediği etkinlikler ve yolculuklarını da organize ediyor.

Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim ile aynı anneden doğan Kim Yo Jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor.

Kim Jong Un'un "Kan, sudan daha kuvvetlidir" dediği ve ABD'nin kara listesinde yer alan diktatörün en küçük kardeşi Kim Yo Jong, üç yıl önce girdiği Komünist Partisi'nin yönetiminde halası Kim Kyong Hui'nin yerine geçme yetkisi elde etmişti.

RAHAT VE KONTROLLÜ

Lavrov'u karşılamak üzere kız kardeşinde sonra dışarı çıkan Kim Jong Un'un pahalı bir kol saati taktığı, kız kardeşinin soluk teninin aksine Kuzey Kore liderinin yanık tenine burgu yapılarak, rahat ve kontrollü göründüğü, gerçeklikten kopuk görünmediği belirtildi.

Tüm öğleden sonra boyunca Kim Yo Jong'un erkek kardeşine yakın kişisel danışmanı gibi yardım ettiğini, protokolün nüanslarıyla ilgili yardımcı olduğunu belirten Petrenko, diğer yandan baş başa görüşmeye geçildiğinde Lavrov'un müzkareciler ve çevirmenlerden oluşan 7 kişilik ekiple masaya oturduğuna, masanın karşı tarafında Kim'in tek başına olduğuna, yanına bir çevirmenden başkasını almadığına dikkat çekti.

Fotoğraf çekiminin bitiminin ardından gazetecilerin odadan çıkarılmasıyla Kim ile Lavrov'un bir saat görüştüğü, her ikisinin de görüşmeden tatmin olmuş havada, gülümseyerek çıktığı ve Rus Dışişleri Bakanı'nın Kuzey Kore liderine geleneksel Rus kutusu hediye ederken "Sırlarınızı saklamanız için" esprisi yaptığı kaydedilirken, bundan sonra gerçeküstücü büyünün sona erdiği belirtildi.

Gazetecilerin yeniden minibüslere bindirilerek telefonlarının geri verildiğini ve doğrudan havaalarnına götürülüp ülkeden 'postalandıklarını' kaydeden Petrenko, "Ama itirazım yok. Kuzey Koreli gazetecilerin çoğunun, bizim içine alındığımız saraya adım atma fırsatı olmamıştır. Unutulmaz bir deneyimdi" dedi.

GÜNEY KORE GÖRÜŞMESİNDE DE KIZ KARDEŞ ÖNE ÇIKTI

Birkaç ay önce nükleer savaşın eşiğine gelen Kore'de Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerinin sınırdaki 'barış' çıkan görüşmesinde taraflar, bu yıl içinde 65 yıllık savaşı bitirmek ve adayı nükleer silahlardan arındırmak üzere anlaşmış, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon "Kore’de bir daha savaş olmayacak", Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ise "Koreliler tek ulustur, yeniden bir olacağız" açıklamalarıyla barış rüzgarlarını vurgulamışlardı.

Bu görüşme esnasında da iki ülke arasındaki yakınlaşmanın mimarlarından olan Kim Yo Jong, zirve boyunca ağabeyi Kim Jong-un'un sağ kolu olduğunu ispatlayarak heyetler arası müzakerelere katıldı ve özel kalemi gibi, Kim'in anlaşmayı imzalamasına yardım etmişti.