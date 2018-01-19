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"BU ŞEKİLDEKİ BAŞVURULARI KABUL ETMİYORUZ"

Genellikle gençlerin arasında ünlülere benzeme arzusu nedeniyle son yıllarda çok fazla başvuru olduğunu söyleyen Cihantimur, bunun sağlıklı bir durum olmadığının altını çizerek, "Gençler için bizim önerdiğimiz bir durum değil. Başvurduklarında da psikolojisini, ne iş yaptığını, bunu neden yapmak istediğini tartıp bu tip konuları genellikle reddediyoruz. Kişi psikolojik olarak ve iş olarak buna hazırsa, hayatı için önemliyse o zaman kabul edip yapmaya çalışıyoruz" dedi.