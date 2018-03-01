6 | 18

Ablasını ölesiye kıskanan Kendall Jenner'ın, "Tüm dünyanın hala Kim'den neden etkilendiğini bir türlü anlayamıyorum" diye konuşuyor. Ailenin en sessiz ve sakin üyesi olan Kendall Jenner modellik karilerine el attıktan sonra kariyerinde hızla yükseldi. Kendi kanatlarıyla uçmaya çalışan Jenner, mensup olduğu ailenin de etkisiyle önemli defilelere çıktı. Bunlar arasında Victoria's Secret defilesi de var.