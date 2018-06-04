Kim Kardashian'ın transparan kıyafetine takipçilerinden eleştiri!

ABD’li televizyon yıldızı, 37 yaşındaki Kim Kardashian, Instagram adresinde paylaştığı fotoğrafla “Abartmış” dedirtti. Kardashian'ın takipçileri, uzun uzun, transparan olmasının yanı sıra parıltılarıyla da vücut hatlarını vurgulayan elbisenin plastikten mi yoksa özel bir kumaştan mı yapıldığını tartıştı