Kim Kardashian'ın üçüncü bebeği yolda!

Geçtiğimiz günlerde Khloe Kardashian ve Kylie Jenner'ın hamilelik haberlerini açıklamasının ardından, Kim Kardashian da üçüncü çocuğunu beklediğini açıkladı.

Kim Kardashian ve Kanye West çifti daha önceki açıklamalarında, Kim Kardashian'ın ilk iki çocuğuna hamile olduğu dönemde yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı, taşıyıcı anne ile üçüncü çocuklarına sahip olmak istediklerini söylemişlerdi.

Çiftin üçüncü çocuğu, Khloe Kardahian ve Kylie Jenner ile yaklaşık zamanlarda doğacak.