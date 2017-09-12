Kim Kardashian-Kanye West çifti taşıyıcı anne için 2 milyon dolara yakın harcama yaptı

Kim Kardashian ve Kanye West çifti, Ocak 2018’de ailelerine yeni, katılacak olan kız bebeklerini bekliyor.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Ünlü çift, bebeğin taşıyıcı annesinin güvenlik detayları için 2 milyon dolara yakın harcama yaptı.



İkili, taşıyıcı annenin gözlerden uzak ve kendini güvende hissederek hamilelik sürecini geçirmesi için elinden geleni yapıyor.

Gazetenin iddiasına göre Kardashian-West çifti, taşıyıcı anne için Los Angeles’a bir saatlik mesafede, bir banliyöde dikkat çekmeyen bir ev kiraladı.



ABD’nin en zengin çiftlerinden birinin kiralayacağı düşünülemeyen bu sıradan evin içine ve dışına güvenlik kameraları yerleştirildi. Kimliği açıklanmayan taşıyıcı annenin özel şoförünün, dört kiralık otomobilinin ve nöbetleşe çalışan altı korumasının olduğu öğrenildi.



36 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızının önceki iki hamileliğinde yaşadığı sağlık sorunlarından ötürü yeniden hamile kalması riskli olduğu için taşıyıcı anneyi tercih ettiği öğrenildi.

Kanye West

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