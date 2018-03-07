200 milyon dolarlık serveti olan Kardashian, Vogue Dergisi’nin Hindistan edisyonuna verdiği röportajda, “Tutkuyla bağlı olduğun bir şeyi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacaksın ve kendine güveneceksin” diye konuştu.



Kim Kardashian’ın bir çocuk ve makyaj markası da bulunuyor.

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