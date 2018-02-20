Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, Kim Kardashian, Los Angeles’taki bir çocuk hastanesine yardım edebilmek için gardırobundan 200 parça seçti ve bunları satışa çıkardı. Elde edilen gelirin yüzde 10’u ise hastaneye bağışlanacak.

37 yaşındaki yıldız; sadece kıyafetlerini değil, bikinilerini, iç çamaşırlarını hatta çocuklarına ait ayakkabıları da satışa sundu.