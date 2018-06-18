‘Seni çok özlüyorum’

HT Magazin'de yer alan habere göre, Instagram hesabından sık sık çocukluk yıllarına ait fotoğraflar paylaşan Kim Kardashian, bu defa babasıyla birlikte çekildiği bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Kardashian 59 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği babası için “Dünyadaki en iyi baba, Babalar Günü’n kutlu olsun. Seni çok özlüyorum” notunu düştü.



Beckham’dan özel paylaşım

Dört çocuk babası ünlü futbolcu David Beckham sosyal medyadan paylaşım yapan ünlüler arasındaydı.



Babasının eski bir fotoğrafını paylaşan Beckham, “Babam ve diğer tüm babalara mutlu Babalar Günü! Bir aile olmamızda özel yerin var” dedi.



Baba-oğul yemekte

Aksiyon filmlerinin usta ismi Arnold Schwarzenegger, Brentwood’da oğlu Joseph Baena ile buluşurken görüntülendi. Babalar Günü’nü kutlamak için öğlen yemeğinde buluşan ikili, birbirine sıkıca sarıldı.