Cesur pozlarını sosyal medyada yayınlamaktan çekinmeyen ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, bir kez daha photoshop kullanmakla suçlandı.

Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu marka için objektiflerin karşısına geçti. Kamera arkasından bir görüntüyü takipçilerinin beğenisine sunan 37 yaşındaki yıldızın, photoshop yardımıyla inceldiği ortaya çıktı.

Dikkatli takipçiler, Kardashian'ın önünde durduğu kapıdaki tuhaflığı hemen fark etti. Bacağını inceltmek isteyen ünlü isim, aynı zamanda banyo kapısının alt tarafını da yamulttu.

"Banyodaki fotoğraf çekiminde bir kare" notunu düştüğü kare 2.7 milyonun üzerinde beğeni alan Kim, sosyal medyada photoshop eleştirisi aldı.