HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü sunucu Jameela Jamil, Twitter’dan “Genç kızları korkunç ve toksik olan bir şeyle etkiliyorsun” tepkisi verdi. Bunun üzerine Kardashian, fotoğrafı Instagram’dan sildi.

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