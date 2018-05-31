Kim Kardashian, Trump'ı ziyaret etti

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Oval Ofis'te Donald Trump ve içlerinde Jared Kushner'in de olduğu yetkililerle bir araya gelen Kardashian, Trump'tan 21 yıldır cezaevinde olan Alice Marie Johnson'ın affını istedi.

Kardashian görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan ömür boyu hapis cezası alan ilk kişi olan Alice Marie Johnson'a merhamet edeceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kim Kardashian'la cezaevi reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı.

1997 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 5 çocuk annesi Alice Marie Johnson 21 yıldır Alabama'da bir cezaevinde tutuluyor. Kim Kardashian ise bir süredir Johnson'ın affedilmesi için çalışıyor.

Öte yandan Trump'ın Kim Kardashian'la görüşmesi sosyal medya kullanıcıları arasında da günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Birçok kullanıcı Trump'ın Kim Jong-un'la yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak, "Yanlış Kim'le buluştu" ifadelerini kullandı.

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